BORA-hansgrohe neemt afscheid van Martin Laas

BORA-hansgrohe gaat in 2023 verder zonder Martin Laas. De Duitse WorldTour-formatie nam maandag op sociale media afscheid van de 29-jarige renner. Het is nog niet bekend waar Laas zijn carrière voort zal zetten.

“We hebben samen met jou geweldige herinneringen gemaakt, Martin Laas!”, begint het bericht van BORA-hansgrohe. “Bedankt voor alles dat je aan het team bijdroeg. Je zult altijd een speciaal onderdeel zijn van de #BandOfBrothers en we wensen je al het beste!”

Laas maakte in de winter van 2019 op 2020 de overstap van het continentale Team Illuminate naar BORA-hansgrohe. In de drie seizoenen die volgden, wist de Est zes keer te winnen. In 2020 won hij twee etappes in de Ronde van Slowakije, in 2021 pakte hij een rit in de Ronde van Estland en de Arctic Race of Norway, en het afgelopen jaar was hij twee keer de beste in de Baltic Chain Tour (2.2).

We've made some great memories together with you, @laaasu! Thanks for everything that you've brought to the team. You'll always be a special part of the #BandOfBrothers and we wish you all the best! 👊🏼



— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) November 14, 2022