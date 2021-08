Martin Laas sprint in Finland naar ritzege in Arctic Race of Norway

De tweede etappe in Arctic Race of Norway is gewonnen door Martin Laas. De sprinter van BORA-hansgrohe was in het Finse Kilpisjärvi sneller dan Alexander Kristoff en Danny van Poppel. De Noorse rittenkoersen maakte vandaag voor het eerst een uitstapje naar buurland Finland voor een aankomst. Kristoff is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Vier Belgen en een Noor kozen vandaag voor de vroege vlucht. Oliver Naesen, Jimmy Janssens, Cedric Beullens, Ceriel Desal en Fredrik Dversnes kregen een voorsprong van een handvol minuten. In het peloton werd er voornamelijk gecontroleerd door de thuisrijders van Uno-X

In het laatste wedstrijduur bleven alleen nog Oliver Naesen, Jimmy Janssens en Fredrik Dversnes over. Hun voorsprong werd geleidelijk verkleind door de grote groep. Bij de laatste tussensprint op de grens tussen Noorwegen en Finland, op twaalf kilometer van de finish, bedroeg het verschil met het overgebleven duo Janssens-Dversnes nog slechts driekwart minuut.

Massasprint

Het peloton, dat duidelijk aanstuurde op een massasprint, knabbelde meter voor meter iets van de achterstand af. Maar op het glooiende parcours leek dat meer moeite te kosten dan ze waarschijnlijk hadden gedacht. Met nog zeven kilometer te rijden, had het leidende duo nog altijd een voorsprong van dertig seconden. Maar twee kilometer later leek vooraan plots de tank en werden Janssens en Dversens ingelopen.

In een langgerekte sprint leek Kristoff onbedreigd naar de zege te sprinten, maar de bonkige Noord – in deze wedstrijd uitkomend voor de Noorse nationale selectie – werd in de laatste meters nog gepasseerd door Laas. Van Poppel finishte als derde, Arne Marit was op de zesde plek de beste Belg in de daguitslag.

