Martin Laas na zege in Arctic Race of Norway: “Dit is mijn grootste overwinning tot nu toe”

Martin Laas was vandaag de verrassende winnaar van het Finse uitstapje in de Arctic Race of Norway. In Kilpisjärvi bleek de 27-jarige Est van BORA-Hansgrohe over de snelste benen te beschikken en verwees hij Alexander Kristoff naar plek twee.

“Het is mijn grootste zege ooit”, vertelde een glunderende Laas na afloop. “En het is voor mij relatief dichtbij huis. Hier in Finland is het weliswaar nog 1.500 kilometer van waar ik vandaan kom, maar het is toch een buurland. Dat maakt het erg leuk”, aldus Laas.

Hij spreekt van een lastige sprint. “We hadden tegenwind, dus dat maakte het lastig. Met nog vijf kilometer te gaan had ik last van kramp, dus ik wist helemaal niet zeker of ik mee kon gaan sprinten. Uiteindelijk lukte het. De ploeg heeft keihard voor mij gewerkt en ploeggenoot Rüdiger Selig heeft mij op 300 meter van het einde uitstekend afgezet,” kijkt hij terug. “Daarna ging ik van wiel tot wiel en op 150 meter van het einde zette ik mijn sprint in. Ik wist dat ik vanaf de linkerkant Kristoff kon verslaan. Ik voelde mij zeker, al was het uiteindelijk nog nipt”, kijkt hij terug.

Laas is blij zijn ploeg de zege te kunnen schenken. “Ik ben gezegend met een uitstekende lead-out. Vandaag was eigenlijk de enige mogelijkheid voor ons om te winnen, dus we hebben al onze troeven ingezet. Deze overwinning geeft mij veel zelfvertrouwen. Hopelijk volgt er nog meer.”