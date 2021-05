Martin: “Hiervoor kwam ik naar de Giro d’Italia”

Dan Martin voerde een fraai nummertje op in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia. Op de slotklim naar Sega di Ala loste de Ierse renner van Israel Start-Up Nation zijn medevluchters om vervolgens in zijn eentje stand te houden tot aan de streep.

Martin werd door zijn ploegleider Nicki Sørensen op de hoogte gehouden van de verschillen met de achtervolgers. “Zo wist ik de hele klim hoe het ervoor stond. Van de verkenning van de klim wist ik dat ik de laatste twee kilometer moest zien te halen. Op het steilste deel van de klim bleef ik steeds een goed tempo rijden en met nog tweeënhalve kilometer te gaan ging ik all-in. Dat ik aan de streep met mijn hoofd schudde, zegt genoeg: ik kan niet geloven dat het is gelukt.”

Dat de Giro een achtbaan was voor zijn ploeg, vertelde de Ier. “We verloren Krists Neilands al op de eerste dag, we hadden een aantal goede uitslagen, Alessandro De Marchi reed in het roze, maar viel uit na een val, Alex Dowsett werd ziek… Toch bleef de teamgeest steeds geweldig. We hadden vandaag het plan om met mij in de vlucht te zitten en uiteindelijk heeft iedereen hier een rol in gespeeld. Ik twijfelde even door de sterke tegenwind, maar toch lukte het.”

Met zijn overwinning heeft Martin nu in alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. In de Tour en de Vuelta won hij al twee keer en nu schoot hij ook in de Giro raak. “Hiervoor kwam ik naar de Giro. Ik wilde proberen een etappe te winnen. Ik wist dat vandaag een van de laatste kansen zou zijn. Door de tijd die ik verloor op de dag voor de rustdag, kon ik vandaag mee in de ontsnapping. Dat het uiteindelijk allemaal lukte, is geweldig.”