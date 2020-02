Martijn Tusveld voorlopig uit de roulatie met schouderbreuk dinsdag 18 februari 2020 om 16:32

Pech voor Martijn Tusveld: de renner van Team Sunweb zal een tijdje niet kunnen koersen vanwege een schouderbreuk. De 26-jarige Tusveld liep de breuk op in de Tour de la Provence, aangezien hij hard ten val kwam in de Franse wedstrijd. De Nederlander heeft ook last van een hersenschudding.

Tusveld maakte een pijnlijke schuiver in de tweede etappe naar La Ciotat, waarbij hij zijn schouder bezeerde. Daarop moest hij de strijd staken. Nadien werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor enkele scans en een röntgenfoto. Vier dagen later blijkt hij een breuk in de schouder én een hersenschudding te hebben opgelopen.

“Het is echter een ‘goede’ breuk en het is nu zaak om de situatie nauwlettend in de gaten te houden”, zo vertelt teamarts Camiel Aldershof. “Martijn zal nu echt moeten rusten, aangezien hij kampt met een hersenschudding. We zullen tijdens het genezingsproces bepalen wanneer hij weer op de roller mag trainen en zijn comeback kan maken.”

“Dit is echt een grote teleurstelling, zeker nu ik een goede winter kende en bezig was om weer op te bouwen. Ik hoop op een snelle genezing en comeback in het peloton, maar ik zal nu eerst moeten rusten”, zo vertelt de onfortuinlijke Tusveld, die vorig jaar ook een tijd moest revalideren na een kaakbreuk. De renner zal nu minstens een maand niet kunnen koersen.