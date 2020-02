Martijn Tusveld verlaat Tour de La Provence met zere schouder vrijdag 14 februari 2020 om 21:56

Martijn Tusveld heeft de Tour de La Provence vroegtijdig moeten verlaten. In de etappe naar La Ciotat maakte de renner van Sunweb een schuiver, waarbij hij zijn schouder bezeerde. Daarop moest hij de strijd staken.

Tusveld hield aan de valpartij flinke pijn aan de schouder over. Nadien was hij overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische check, waarbij enkele scans en een röntgenfoto gemaakt zijn. Het is nog niet bekend wat daaruit naar voren is gekomen.

Voor Tusveld was de Franse ronde zijn eerste wedstrijd van het seizoen.