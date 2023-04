Martijn Budding laat Tour de Tietema-Unibet juichen in Slag om Woensdrecht

De allereerste editie van de Fokker Slag om Woensdrecht is gewonnen door Martijn Budding. De kopman van Tour de Tietema-Unibet was na een koers van 164 kilometer op en rond de Brabantse Wal als eerste aan de finish in Hoogerheide. Hij won de oplopende sprint voor Martins Pluto en Gil D’Heygere.

Het waren vooral de renners van het Jumbo-Visma Development Team die ten aanval trokken in de openingsfase. Er werden demarrages gemeld van Menno Huising, Pietro Mattio en Lars Boven. Laatstgenoemde kreeg in de aanval bijval van Jens van den Dool van GRC Jan van Arckel.

Van den Dool wist afstand te nemen van Boven, maar kon niet voorkomen dat het peloton weer aansluiting vond. Meteen werd er volop gedemarreerd uit dat peloton, waardoor het tempo hoog lag en het pak op een lang lint getrokken werd op de open stukken. Kilometerslang was dit het beeld aan de kop van de koers.

Kopgroepen krijgen geen ruimte

Steeds reed er een groepje weg, maar werd deze ook weer teruggepakt. Allinq, Metec-Solarwatt, Tour de Tietema-Unibet, VolkerWessels, BEAT Cycling… Allemaal toonden ze zich in het offensief, maar sommige ploegen hadden ook een sprinter achter de hand.

De kasseistroken van de Hogerwaardweg (1.800 meter) en de Bossestraat (200 meter) bleken niet lastig genoeg om het peloton echt uit elkaar te rijden. Een grote groep begon daardoor aan de laatste lokale ronde van 24 kilometer rond Woensdrecht. Kevin Nooijen en Axandre Van Petegem probeerden nog weg te rijden, maar dat was tegen beter weten in.

Sprint zonder Coen Vermeltfoort

Het was daardoor uitkijken naar de finale op de Scheldeweg in Hoogerheide, waar in 2018 het NK finishte en begin dit jaar de streep lag van het WK veldrijden. Opvallend was dat topfavoriet Coen Vermeltfoort in volle finale liet lopen, waardoor hij in ieder geval niet ging winnen.

Hidde van Veenendaal reed daarna weg en begon met een lichte voorsprong aan de oplopende rechte lijn, maar hij viel stil op de laatste meters. De opkomende sprinters hadden meer snelheid, waarna Martijn Budding voor de eerste zege van Tour de Tietema-Unibet zorgde. Hij bleef Martins Pluto (ABLOC) en Gil D’Heygere (BEAT Cycling) voor.

Uitslag Fokker Slag om Woensdrecht 2023 (Topcompetitie)

1. Martijn Budding (Tour de Tietema-Unibet)

2. Martins Pluto (ABLOC)

3. Gil D’Heygere (BEAT Cycling)

Reactie Martijn Budding “Na een paar weken met tegenslag hebben we vandaag laten zien dat we er weer zijn”, begint Budding zijn reactie na afloop. “Dit was echt een teamprestatie en ik ben super blij dat ik het kan afmaken. Ik ben super trots op de jongens, want ik werd goed gepositioneerd en ging eromheen op de power. Het was jammer dat er wat weinig wind stond, maar je zag wel dat er wel een kleine groep overblijft.”

🚴🇳🇱 | Martijn Budding wint de Slag om Woensdrecht! Een knappe overwinning voor TDT-Unibet! #SlagomWoensdrecht 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/VvI4XLshSh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 30, 2023