donderdag 28 september 2023 om 11:25

Drie sterkhouders verlengen bij Tour de Tietema-Unibet

Tour de Tietema-Unibet Cycling Team nam de afgelopen dagen afscheid van meerdere renners, maar de formatie van oprichters Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel heeft ook drie renners langer aan zich weten te binden. Het gaat om Hartthijs de Vries, Martijn Budding en Abram Stockman.

De 27-jarige De Vries bezorgde de ploeg dit seizoen een prestigieuze zege. De sterke Friese allrounder won in juli namelijk het eindklassement van de Kreiz Breizh Elites, een Franse rittenkoers van 2.2-niveau. Ook liet De Vries zich dit jaar zien in onder meer de Grand Prix Herning in Denemarken (5e), Egmont Cycling Race (5e) en de ZLM Tour (10e). De Vries had nog een contract tot eind 2024, maar tekent voor nog één jaar bij.

Budding (28) had ook nog een doorlopend contract tot eind 2024, maar heeft zijn verbintenis opengebroken en met nog één jaar verlengd tot eind 2025. De Nederlander won dit seizoen de Slag om Woensdrecht en reed naar tweede plaatsen in de Salverda Ster van Zwolle en de Ronde van Achterhoek. Ook werd hij in 2023 derde in een rit in Olympia’s Tour, vierde in de Ronde van Overijssel en zesde in de Ronde van Limburg.

De eveneens 27-jarige Stockman heeft ook zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis, waardoor hij eveneens tot eind 2025 onder contract ligt bij het ambitieuze TDT-Unibet. De Belg reed dit jaar ook naar meerdere korte eindnoteringen. Zo was Stockman zevende in de Britse eendaagse Rutland-Melton CiCLE Classic, negende in de Grand Prix Herning en negende in de Volta Limburg Classic.

Doorselecteren

TDT-Unibet is druk bezig om een representatieve selectie voor 2024 samen te stellen. De Nederlandse ploeg hoopt volgend jaar uit te komen op een ProTeam-licentie en dus zijn Tietema en co. druk bezig met doorselecteren. Harry Tanfield, Wouter Toussaint en Yentl Vandevelde kregen al slecht nieuws en Tietema kondigde onlangs zijn afscheid aan als wielrenner. De Nederlander gaat een andere rol vervullen binnen de ploeg.

De formatie wist richting komend wielerseizoen al de Nederlanders Owen Geleijn en Jelle Johannink aan te trekken. Ook de voormalig triatleet Cedric Bakke Christophersen heeft getekend bij TDT-Unibet. Een andere Scandinaviër, Andreas Stokbro, lijkt ook te kiezen voor een Nederlands avontuur.

TDT-UNIBET 2024

Renners