Marthe Truyen boekt eerste profzege in gloednieuwe Antwerp Port Epic Ladies

Marthe Truyen heeft de eerste editie van de Antwerp Port Epic Ladies op haar naam geschreven. De 23-jarige Belgische van Fenix-Deceuninck bleef na een spannende slotfase en sprint Audrey Cordon-Ragot en Franziska Koch voor, goed voor haar eerste profoverwinning.

Vandaag stond niet alleen een nieuwe editie van de Antwerp Port Epic bij de mannen op het programma. Het was ook tijd voor de allereerste editie van de Antwerp Port Epic Ladies. Met Fenix-Deceuninck, Team DSM, Israel Premier Tech Roland, Uno-X, CERATIZIT-WNT Pro Cycling, AG Insurance-Soudal Quick-Step en Lotto Dstny Ladies stonden er heel wat interessante ploegen aan het vertrek. Voor de start was het uitkijken naar onder meer Charlotte Kool, Megan Jastrab, Audrey Cordon-Ragot, Daria Pikulik, Amalie Dideriksen, Ally Wollaston en de zusjes Arianna en Martina Fidanza.

Afvallingsrace

De vele onverharde wegen en kasseistroken deden hun werk, want met nog goed veertig kilometer te gaan was het kaf al flink van het koren gescheiden. Een eerste elitegroep van een dertigtal rensters begon aan de daadwerkelijke finale. Onder aanvoering van Fenix-Deceuninck, AG Insurance-Soudal Quick-Step en Team DSM werd de voorste groep nog verder uitgedund. De ‘mindere goden’ moesten op de kasseistroken onherroepelijk overboord. Er bleven negen sterke rensters over bij het ingaan van de laatste twintig kilometer. Zo kwamen onder meer Cordon-Ragot en Franziska Koch nog in aanmerking voor de zege.

Deze rensters moesten niet veel later echter vol aan de bak na een demarrage van Britt Knaven van AG Insurance-Soudal Quick-Step. De 22-jarige dochter van oud-prof Servais Knaven, die tegenwoordig als ploegleider werkzaam is bij AG Insurance-Soudal Quick-Step, sloeg al snel een mooie bres. Knaven wist een vijftiental seconden weg te rijden van de eerste achtervolgers, maar dit bleek niet genoeg om solo naar de streep te rijden.

Truyen wint na spannende finale

Knaven werd toch weer ingerekend en vervolgens was het de beurt aan haar ploeggenote Marthe Goossens, Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck), Franziska Koch (Team DSM) en Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) om er vanonder te muizen. Dit bleek de beslissende move en dus mochten deze rensters gaan sprinten om de overwinning. Cordon-Ragot leek op papier de snelste, maar werd in een prangende sprint geklopt door Truyen. Die laatste wist haar wiel net iets eerder over de streep te drukken en won zo de eerste editie van de Antwerp Port Epic Ladies.

Het is voor de 23-jarige Truyen haar eerste zege bij de profs. De jonge Belgische breekt dit jaar definitief door op het hoogste niveau. In het voorjaar werd ze namelijk al verrassend derde in Parijs-Roubaix. Ook in Le Samyn (8e) en de Veenendaal-Veenendaal Classic (10e) wist ze zich al te onderscheiden.