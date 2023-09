woensdag 13 september 2023 om 15:26

Marta Lach grijpt de zege in GP de Wallonie voor vrouwen

Marta Lach heeft woensdag de overwinning gegrepen in de tweede editie van de GP de Wallonie voor vrouwen. De Poolse renster van Ceratizit-WNT sprintte op de Citadel van Namen naar de overwinning na een koers van 140 kilometer.

De 26-jarige Lach was op de Citadel van Namen (2,2 km aan 5%) de beste sprintster van een elitegroep die overbleef in de laatste rechte lijn, voor Silvia Persico en Victoire Berteau. Voor Lach is het haar tweede overwinning in korte tijd, want afgelopen weekend won ze ook al de GP de Fourmies voor vrouwen. Een week eerder was ze ook al tweede in de Bretagne Classic voor vrouwen.

Het is zoals gezegd pas de tweede keer dat de Grote Prijs van Wallonië verreden wordt voor vrouwen. Vorig jaar ging de allereerste editie naar Julie De Wilde, die haar ploeggenotes Justine Ghekiere en Yara Kastelijn voorbleef op de Citadel.