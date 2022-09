Marta Cavalli maakt zaterdag rentree in Giro dell’Emilia

Marta Cavalli zal zaterdag voor het eerst in lange tijd weer een rugnummer opspelden. De 24-jarige Italiaanse van FDJ-SUEZ-Futuroscope, die lange tijd moest revalideren na een aanrijding in de Tour de France Femmes, zal haar opwachting maken in de Giro dell’Emilia Internazionale Donne.

De 24-jarige Cavalli kwam eind juli in de tweede etappe van de Tour de France Femmes ten val. De Italiaanse leek eerst nog de dans te ontspringen, maar ze werd vervolgens vol in haar rug geraakt door de Australische Nicole Frain van Parkhotel-Valkenburg en klapte zo hard tegen het asfalt. Cavalli liep een hersenschudding en een rugtrauma op en stond voor een lange revalidatieperiode. Ze moest onder meer passen voor het WK in Wollongong.

Cavall is nu echter weer helemaal hersteld en zal dit seizoen nog in actie komen, zo laat haar Franse werkgever weten via social media. De Italiaanse staat op de deelnemerslijst van de Giro dell’Emilia, die aankomende zaterdag zal worden verreden.

De renster was in het voorjaar een revelatie, aangezien ze met de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl twee prestigieuze klimklassiekers wist te winnen. De renster van FDJ-SUEZ-Futuroscope was als klassementsrenster ook zeer succesvol, met als sportieve uitschieter een tweede plaats in de Giro d’Italia Donne.