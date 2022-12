Marta Cavalli is volledig hersteld: “Ik richt me nu op de klassiekers in het voorjaar”

Marta Cavalli is weer helemaal de oude. De Italiaanse revelatie kwam in de Tour de France Femmes nog zeer zwaar ten val, maar is naar eigen zeggen weer in orde. “Het ligt allemaal achter ons”, vertelde ze in een interview met Bicisport.

“Ik weet dat ik weer 100% in orde ben, fysiek dan. Mijn conditie moet ik wel weer opnieuw opbouwen”, aldus Cavalli, die onlangs een contractverlenging van twee jaar tekende bij FDJ-SUEZ-Futuroscope. “Momenteel denk ik vooral aan de klassiekers in het eerste deel van het seizoen. Die vind ik het allerleukste om te doen.”

Vervolgens heeft de 24-jarige Italiaanse het over de twee grote Italiaanse eendagskoersen, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. “We vragen ons af waarom er nog geen versie voor vrouwen bestaat. We zijn er echter over gaan praten met de organisatoren. Ik ben ervan overtuigd dat het binnenkort onmogelijk zal zijn om nee te blijven zeggen.”

Tour en/of Giro?

Welke grote ronde Cavalli zal rijden in 2023 staat nog niet vast. Voor de Ronde van Frankrijk was zij nog een van de uitdagers van Annemiek van Vleuten, maar haar val zorgde ervoor dat we die mogelijke strijd nooit kregen. “We hebben nog niet besloten of ik zowel de Giro als de Tour zal rijden, of slechts een van de twee.”