Marta Bastianelli zegeviert in openingsrit Festival Elsy Jacobs

Marta Bastianelli heeft de eerste etappe van het CERATIZIT Festival Elsy Jacobs op haar naam geschreven. In de sprint van een klein groepje bleef ze Ally Wollaston en haar eigen ploeggenote Eleonora Camilla Gasparrini voor. Anouska Koster eindigde op de vierde plaats. Bastianelli is door haar zege ook de eerste leider in de tweedaagse rittenkoers.

Het Ceratizit Festival Elsy Jacobs begon dit jaar met een etappe van Luxemburg-stad naar Steinfort. De rensters moesten ruim 111 kilometer afleggen en kregen onderweg enkele pittige hellingen voor de kiezen. Zo moest in de finale driemaal de Côte de Septfontaines (1,3 km aan 8,1%) beklommen worden. Toen deze beklimming voor de derde keer bedwongen was, restte nog minder dan tien kilometer tot de streep.

In de openingsfase van de rit waren er de nodige demarrages, maar het pak bleef aanvankelijk bijeen. Later zagen we verschillende eenlingen voor het peloton uitreden. Eerst reed de Italiaanse Gaia Masetti (AG Insurance – Soudal Quick-Step) even solo vooruit, daarna was thuisrijdster Nina Berton (CERATIZIT-WNT) aan de beurt. Laatstgenoemde verzamelde meer dan een halve minuut.

Bastianelli de beste

Op goed twintig kilometer voor het einde zat het avontuur van Berton erop. Haar ploeggenote Alice Maria Arzuffi (CERATIZIT-WNT) en Hannah Ludwig (Uno-X) waren de volgenden die het probeerden, maar ook hun opzet slaagde niet. Een relatief groot peloton begon aan de laatste keer Côte de Septfontaine, waar Uno-X doortrok.

Het pak dunde flink uit op de klim, maar pas na de helling werd echt het verschil gemaakt. Anouska Koster van Uno-X ging in de aanval en kreeg onder meer Marta Bastianelli mee, maar de achtervolgers sloten in de allerlaatste meters weer aan. Toch wist de ervaren Bastianelli naar de zege te sprinten, voor Ally Wollaston en haar eigen ploeggenote Eleonora Camilla Gasparrini. Koster eindigde als vierde.