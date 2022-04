Marta Bastianelli wint sprint van sterke kopgroep in Festival Elsy Jacobs, nieuw podium voor Vollering

Marta Bastianelli heeft de eerste in etappe in lijn gewonnen van het Festival Elsy Jacobs. De Italiaanse renster, die vandaag ook haar verjaarde vierde, haalde het voor Silvia Persico en Demi Vollering. Anna Henderson kwam er niet aan te pas in de finale en verliest haar leiderstrui aan de Italiaanse Persico.

Nadat de rensters gisteren een proloog, die gewonnen werd door Anna Henderson van Jumbo-Visma, aflegden van een goede twee kilometer, was het vandaag de beurt aan de eerste echte etappe van het Festival Elsy Jacobs. De rit was goed voor een totaal van 121,4 kilometer en zowel de start als aankomst lag in de Luxemburgse gemeente Steinfort.

Drietal rijdt weg

In de openingsfase van de eerste rit was het lang wachten op een eerste succesvolle aanval. Georgia Danford (Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch) probeerde het wel even, maar de Nieuw-Zeelandse redde het niet op haar eentje. Een van de klimmetjes in de eerste 50 kilometer van de koers zorgde ervoor dat het peloton in meerdere stukken brak, wat voor wat chaos zorgde.

Op 46 kilometer van de streep reed er dan eindelijk een echte groep weg. Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), Eugenia Bujak (UAE ADQ) en Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra). Het drietal werkte na een tijdje goed samen, met nog dertig kilometer te gaan hadden ze bijna anderhalve minuut voorsprong. De vrouwen van Jumbo-Visma, SD Worx en Canyon//Sram Racing sloegen in het peloton de handen in elkaar om de etappe op een sprint te laten eindigen.

Fisher-Black en Vollering tonen zich

Op acht kilometer van de streep werden de drie leidsters dan ook gegrepen. Niet veel later viel Niamh Fisher-Black aan op het klimmetje in de lokale ronde. De Nieuw-Zeelandse van SD Worx kreeg ploegmate Demi Vollering, Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Pauliena Rooijakkers en Silvia Persico vijf rensters in haar spoor. Vollering en Fisher-Black waren echter de enige twee rensters die werk opknapten in de kopgroep, ondanks dat met Bastianelli en Bertizzolo er nog twee ploeggenoten in de eerste groep zaten.

In de laatste twee kilometer kreeg Vollering de twee rensters van UAE ADQ dan toch eens op kop, wat er mede voor zorgde dat het tempo hoog genoeg bleef om voor het peloton te blijven. De zes rensters moesten op een oplopende straat sprinten voor de zege. Bastianelli bleek, na een lead-out van ploegmaat Bertizzolo, de snelste te zijn. Persico werd tweede en kwam op die manier aan de leiding van het algemeen klassement. Vollering kwam als derde over de streep nadat ze veel werk opknapte in de finale.