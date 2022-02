Marta Bastianelli wint Omloop van het Hageland voor de derde keer

De winst in de Omloop van het Hageland is gegaan naar Marta Bastianelli. Na een koers van ruim 128 kilometer was de Italiaanse kopvrouw van UAE Team ADQ als eerste aan de finish in Tielt-Winge. Ze won de sprint van een kopgroep voor Emma Norsgaard (Movistar) en Floortje Mackaij (Team DSM).

SD Worx maakte al vroeg de koers hard in het Hageland. Zwitsers kampioene Marlen Reusser koos voor de aanval en kreeg Audrey Cordon-Ragot, Alicia González en later nog Charlotte Kool mee. Zij pakten een minuut op het peloton, maar werden 60 kilometer voor het einde alweer ingerekend.

Een volgende kopgroep met opnieuw Reusser had ook geen kans van slagen. Pfeiffer Georgi en Daniek Hengeveld trokken vervolgens ten aanval, maar ook die poging strandde.

Beslissende ontsnapping

Valerie Demey, Floortje Mackaij, opnieuw Pfeiffer Georgi, Emma Norsgaard, Aude Biannic, Elena Checchini, Chantal van den Broek-Blaak, Shirin van Anrooij, Marta Bastianelli en Clara Copponi hadden daarna meer succes. Met dertig seconden voorsprong begonnen de tien aan de slotronde van 15 kilometer in Tielt-Winge.

Alle ogen waren gericht op de rappe dames in de kopgroep en van die twijfel profiteerde Floortje Mackaij optimaal. Op vijf kilometer van de finish reed ze weg, maar Van den Broek-Blaak reed het gat dicht met Norsgaard, Bastianelli en Van Anrooij in haar kielzog. Omdat het stilviel, kwam de volledige kopgroep weer bij elkaar.

Diverse uitvalspogingen werden geneutraliseerd, waarna Marta Bastianelli in de sprint de overwinning naar haar toe trok. De Italiaanse sprintster won de Omloop van het Hageland ook al in 2016 en 2019.