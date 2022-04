Marta Bastianelli na zege: “Vollering gevolgd en dan gespaard voor de sprint”

Marta Bastianelli heeft de eerste etappe in lijn gewonnen van het Festival Elsy Jacobs. De Italiaanse ex-wereldkampioene won de sprint van een favorietengroep voor landgenote Silvia Persico en Nederlandse Demi Vollering.

“Het was een heel zware sprint daarstraks. De laatste heuvel was echt wel zwaar na al die kilometers koersen, zeker het tweede deel van de koers was zwaar”, aldus Bastianelli in het flashinterview. In dat tweede deel van de finale reed de Italiaanse weg met een favorietengroep van zes. “Eigenlijk heb ik gewoon Vollering gevolgd. In de kopgroep heb ik me proberen sparen voor de sprint.”

“De teamprestatie was echt heel goed vandaag, we hebben de koers goed aangepakt. Ook zeker bedankt aan Sofia Bertizzolo, zij deed een goede lead-out voor mij waardoor ik goed gepositioneerd zat in de laatste honderden meters.”

De leiding in het algemeen klassement van het Festival Elsy Jacobs is niet voor Bastianelli, maar wel voor Persico. De renster van Valcar-Travel&Service staat in dezelfde tijd als Vollering. “Ik voelde me goed vandaag, maar Marta (Bastianelli, red.) was sterker in de sprint vandaag. Ik ben trots op mijn team, we hebben goed gereden vandaag”, aldus Persico na de finish, die zelf nog niet wist of ze nu wel of niet de leiding overnam in het algemeen klassement.