Italië boven in Le Samyn des Dames: Marta Bastianelli klopt landgenote Confalonieri

Marta Bastianelli heeft de twaalfde editie van Le Samyn des Dames op haar naam geschreven. De 35-jarige renster van UAE Team ADQ, bezig aan haar afscheidsjaar, was in een sprint-à-deux duidelijk te sterk voor haar landgenote Maria Giulia Confalonieri. Vittoria Guazzini eindigde als derde en zorgde zo voor een volledig Italiaans podium.

Na het Vlaamse openingsweekend was het gisteren even rustig, maar vandaag schoot een peloton weer in actie in België. Dit keer ging het Waalse seizoen van start met Le Samyn. De vrouwen kregen een wedstrijd van net geen 100 kilometer voor de wielen geschoven rondom Dour. Op de inmiddels bekende lokale omloop met de kasseistroken van Rue du Vert Pignon (1,4 km), Côte de la Roquette (500 m), Chemin de Wihéries (400 m), Côte des Nonettes (300 m) en de Rue de Belle Vue (500m) moest de beslissing vallen.

Verbrokkeling

Voor de start waren de meeste ogen gericht op Marta Bastianelli, Chiara Consonni, Audrey Cordon-Ragot en Arianna Fidanza, maar eerst was er aandacht voor een kopgroep van in totaal 17 rensters. Deze gevaarlijke vlucht kreeg echter niet al te veel ruimte en werd al snel weer teruggepakt. In de daaropvolgende kilometers was er opnieuw de nodige verbrokkeling, maar uiteindelijk kwam er toch weer een grote groep van een tachtigtal rensters samen. Een ploeg die erg veel initiatief nam, was AG Insurance-Soudal Quick-Step.

De Belgische formatie bepaalde het tempo voor zijn Finse sprintster Lotta Henttala, toch een van de favorieten voor de overwinning. Door de controle van de vrouwen van AG Insurance-Soudal Quick-Step, was het lang vergeefs wachten op een nieuwe explosie in het eerste peloton. Met nog goed dertien kilometer te gaan werd er wel flink doorgetrokken op de kasseien van Côte de la Roquette, net op een moment dat Henttala kreeg af te rekenen met pech. De rappe Finse werd wel opgewacht door ploeggenote Romy Kasper, maar de twee rensters moesten wel een jasje uitdoen in een poging om weer aan te sluiten.

Nerveuze finale

Op de Côte des Nonettes, de voorlaatste scherprechter richting de finish, zagen we geen definitieve afscheiding en dus moest het allemaal gebeuren op de 500 meter lange Rue de Belle Vue. De nervositeit nam zienderogen toe en dit leidde met nog zeven kilometer te gaan tot een valpartij, waardoor de snelle Arianne Fidanza werd uitgeschakeld. Er kon inmiddels ook een kruis over de winstambities van Henttala: de sprintster zag door het hoge tempo in de eerste groep de kop van de koers niet meer terug.

De rensters die nog wel deel uitmaakten van de voorste groep, begonnen inmiddels aan de Rue de Belle Vue. Op deze lastige kasseistrook besloot Marta Bastianelli eens flink aan de boom te schudden. De ervaren Italiaanse was ondanks haar snelle benen niet van plan om de sprint af te wachten en nam vol overgave het initiatief. Eén renster was in staat om de ontketende Bastianelli te volgen: de eveneens erg snelle Maria Giulia Confalonieri. De twee Italiaanse vrouwen vonden elkaar na de Rue de Belle Vue en sloegen een flinke bres.

1-2-3 voor Italië

Het bleek een beslissend moment in de koers, want Bastianelli en Confalonieri wisten uit de greep te blijven van de achtervolgers. Confalonieri nam in de laatste kilometers resoluut de kop en bracht haar oudere landgenote zo in een zetel naar de streep. In de sprint die geen sprint was had Bastianelli vervolgens geen kind aan Confalonieri. Voor Bastianelli, die bezig is aan haar laatste maanden als beroepswielrenster, is het haar eerste zege van 2023. De voormalig wereldkampioene was afgelopen weekend al derde in Omloop Het Nieuwsblad en tweede in de Omloop van het Hageland.