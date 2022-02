Marta Bastianelli begint nieuwe seizoen met zege in Vuelta CV Feminas

De Vuelta CV Feminas (1.1) is gewonnen door Marta Bastianelli. De 34-jarige Italiaanse van UAE Team ADQ bleef na een chaotische slotfase Ilaria Sanguineti en Kathrin Schweinberger voor in de eindsprint. Bastianelli, de wereldkampioene van 2007, is van plan om eind 2022 haar fiets aan de wilgen te hangen.

In de Spaanse regio Valencia stond vandaag met de Vuelta CV Feminas een UCI 1.1-koers en de Europese seizoensopener voor vrouwen op het programma. Het was onderweg, tussen Paterna en Valencia, niet helemaal vlak, maar er stonden ook geen officiële hindernissen op het programma. Een sprint moest kortom de beslissing brengen en een winnaar aanwijzen. Althans, dat was toch de verwachting. Na een vertraging van ruim vijftien minuten begonnen de rensters aan de 92 kilometer lange koers.

De eerste aanvalspogingen werden in de kiem gesmoord, maar uiteindelijk wisten zeven rensters weg te rijden uit het peloton. Maike Boogaard, Eleonora Gasparrini, Julie Leth, Aurela Nerlo, Paula Andrea Patiño, Becky Storrie en Lara Vieceli wisten een beperkte voorsprong bij elkaar te fietsen, maar werden al snel weer tot de orde geroepen. Het parcours bleek niet lastig genoeg om verschillen te creëren: een massasprint stond in de sterren geschreven.

In de laatste tien kilometer zagen we nog enkele versnellingen uit het peloton, maar het bleken losse flodders. De sprintersploegen hadden hun treintjes inmiddels op de rails en reden aan hoge snelheid richting de vod van de laatste kilometer. Na een nerveuze sprintvoorbereiding, met twee valpartijen, bleek de ervaren Bastianelli over de snelste benen te beschikken. De 34-jarige Italiaanse, bezig aan haar afscheidsjaar, bleef in een chaotische sprint haar landgenotes Ilaria Sanguineti en Guarischi voor.

Guarischi bestraft voor onreglementaire sprint

Topfavoriete Chiara Consonni, de winnares van vorig jaar, kwam in de eindsprint ten val en kon zichzelf dus niet opvolgen. De 22-jarige renster van Valcar-Travel & Service wist gelukkig wel op eigen kracht de finish te bereiken. Na afloop besloot de jury nog eens de beelden van de laatste kilometer te bekijken en dit bleek funest voor Guarischi. De Italiaanse van Movistar is door de jury, vanwege een onreglementaire sprint, teruggezet in de daguitslag.