Marta Bastianelli (35) beëindigt profcarrière na Giro d’Italia Donne

Marta Bastianelli maakte begin oktober bekend dat ze haar contract bij UAE ADQ met één jaar had verlengd, en dus nog een jaartje door zou gaan als profwielrenster. Ze zal echter niet het volledige seizoen 2023 in actie komen: na de Giro d’Italia Donne (30 juni tot en met 9 juli) hangt ze haar fiets aan de haak. Dat zei de voormalige wereldkampioene afgelopen weekend in gesprek met de Italiaanse website Bicisport.

“Alles heeft een begin en een eind”, aldus Bastianelli. “Het wielrennen heeft me zoveel gegeven. Samen met het team hebben we besloten dat de Giro d’Italia mijn laatste wedstrijd zal zijn. Ik zal mijn carrière dus beëindigen waar ik begon – hier in Italië.”

Bastianelli won afgelopen seizoen zeven wedstrijden, waaronder de Omloop van het Hageland (1.1) en het Ceratizit Festival Elsy Jacobs (2.Pro). In de zesde etappe van de Tour de France Femmes sprintte ze naar een tweede plaats achter Marianne Vos.

De grootste successen van Bastianelli liggen al even achter haar. Het begon allemaal al in 2007, toen ze wereldkampioen op de weg werd. In 2018 voegde ze daar een Europese titel aan toe. Datzelfde jaar won ze ook Gent-Wevelgem, terwijl ze in 2019 de Ronde van Vlaanderen op haar naam schreef. Het afgelopen jaar was ze nog tiende in Vlaanderens Mooiste.