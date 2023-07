Marlen Reusser wint slottijdrit Tour de France Femmes: “Dit was mijn doel”

Marlen Reusser was zondag de sterkste in de afsluitende tijdrit van de Tour de France Femmes. De Zwitserse hield na een tijdrit van dik 20 kilometer haar ploeggenoten Demi Vollering en Lotte Kopecky achter zich. “Ik kan het bijna niet geloven.”

Reusser, die Europees kampioene tijdrijden is, beleefde een bijzondere week met haar Nederlandse team. “We hebben bijna alles gewonnen. Ik kan het bijna niet geloven. Vandaag winnen we de tijdrit én de Tour.” Dat Reusser de tijdrit zou winnen, was misschien wel de verwachting. De Zwitserse geeft echter aan dat dat het niet makkelijker maakt. “Maar ik heb echt toegeleefd naar deze dag.”

“Ik heb een doel gemaakt van deze tijdrit”, gaat Reusser verder. “De afgelopen week heb ik echter ook moeten werken voor het team. Dat ik het nu kan afmaken, maakt me blij. Ik geloof het echt bijna niet wat we deze week allemaal gepresteerd hebben. We wisten dat we sterk waren, maar het is zot dat we het zo kunnen afmaken.”

