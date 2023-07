Tour Femmes 2023: Demi Vollering stelt eindzege veilig in tijdrit, ritzege voor Marlen Reusser

Demi Vollering heeft de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse renster stelde in de afsluitende tijdrit haar eindzege veilig. De ritzege ging naar Marlen Reusser, die Vollering en Lotte Kopecky voor zich hield. Kopecky stak daardoor Annemiek van Vleuten en Katarzyna Niewiadoma nog voorbij in het algemeen klassement.

Op dag acht van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen stond er een tijdrit van 22,6 kilometer op het programma. Het parcours was hoofdzakelijk vlak. Na tien kilometer lag er een kleine heuvel en ook de laatste kilometer liep op. Het was met andere woorden een tijdrit voor de echte krachtpatsers van het peloton.

Reusser overklast tegenstand

Een eerste echte richttijdrit kwam er van de Italiaanse Vittoria Guazzini. De nummer vier van het wereldkampioenschap tijdrijden in Wollongong zette een knappe tijd neer en kon zo een tijdje in de hot seat zitten. Onder meer Anna Henderson en Lucinda Brand beten hun tanden stuk op de tijd van Guazzini.

Grace Brown was de eerste vrouw die sneller reed dan Guazzini. Lang kon Brown echter niet genieten van die voorlopige eerste plaats, want Marlen Reusser kwam er aan. De Zwitserse van SD Worx, misschien wel de grote favoriet op voorhand, blies de tegenstand weg en deed maar liefst 40 seconden beter dan Brown.

Vollering stelt eindzege veilig, Kopecky naar plaats twee

Het was daarna wachten op de klassementsrenners. Nadat zij allemaal waren langsgekomen bij de eerste tussentijd, stond Reusser nog steeds aan de leiding. Enkel Vollering kwam in de buurt van haar ploeggenote. SD Worx deed het overigens in de breedte goed, want ook Kopecky was bezig aan een prima tijdrit. Aan het tussenpunt was ze zelfs sneller dan Annemiek van Vleuten, waardoor de Belgische virtueel naar het eindpodium reed.

Virtueel werd definitief, want Kopecky reed een goed laatste deel. Het zorgde er zelfs voor dat de Belgische de derde snelste tijd neerzette. Vollering nestelde zich nog tussen Reusser en Kopecky op de tweede plaats, waardoor haar eindzege nu ook helemaal binnen was. Kopecky stak in het eindklassement niet alleen Vleuten voorbij, maar ook Katarzyna Niewiadoma. Het feestje van SD Worx was met andere woorden compleet.