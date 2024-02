vrijdag 16 februari 2024 om 16:01

Marlen Reusser soleert naar zege in Setmana Ciclista Valenciana, Marianne Vos weer tweede

Marlen Reusser heeft de tweede etappe van de Setmana Ciclista Valenciana gewonnen. De renster van SD Worx reed in de diepe finale weg uit een klein groepje en wist naar de zege te soleren. Achter de Zwitserse sprintte Marianne Vos – net als in de openingsrit – naar de tweede plaats.

In de tweede rit van de Setmana Ciclista Valenciana leek het alle kanten op te kunnen. Een sprint in La Vall d’Uixó was zeker niet uitgesloten, maar dan moesten rappe vrouwen wel van zeer goeden huize komen. In de laatste veertig kilometer lagen met de Alto Ahín (14,6 km aan 2,7%) en Alto Eslida (4,9 km aan 6,9%) namelijk nog twee beklimmingen. De top van de Alto Eslida zou worden gerond op twintig kilometer van het einde.

Stilte voor de storm

De vrouwen van VolkerWessels toonden zich in de eerste rit al aanvalslustig en in etappe twee kozen ze opnieuw het offensief. Nu was het Margot Vanpachtenbeke die in het eerste wedstrijd uur ten strijde trok, samen met Imogen Cotter (Hess Cycling Team). De twee reden een tijdje voor de meute uit, maar nog voor half koers zat hun avontuur er alweer op. Nadien bleef het pak lange tijd bijeen.

In aanloop naar de Alto Eslida kwamen er dan toch wat demarrages. Twee rensters wisten een gat te slaan en begonnen met een mooie voorsprong aan de beklimming. Door het hoge tempo dat Team dsm-firmenich PostNL daar hanteerde, vielen ze bergop echter al gauw terug. Niet lang daarna zagen we een paar versnellingen, onder meer van Kasia Niewiadoma. Het elitegroepje dat na deze demarrage overbleef, bestond uit tien à vijftien rensters. Net voor de top gingen er nog wat rensters overboord, onder wie Riejanne Markus.

Reusser gaat solo

Markus’ ploeggenote Marianne Vos zat er wel goed bij, net als onder meer Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij, Gaia Realini en Marlen Reusser. Die laatste zag op zeven kilometer van het einde haar kans schoon om weg te rijden. Ze sloeg een gaatje en als Reusser eenmaal een gaatje heeft… Dan is het vaak onbegonnen werk om haar weer terug te halen, zo bleek ook nu. De Zwitserse soleerde in haar gekende tijdrijdersstijl naar de zege.

Bij de achtervolgers kwam het op een sprint aan om plek twee. Marianne Vos regelde deze ogenschijnlijk simpel, waardoor ze opnieuw runner-up was. Gisteren eindigde ze in een massasprint immers achter Elisa Balsamo.