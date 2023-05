Markus valt net naast podium La Vuelta Femenina: “Toch tevreden met deze week”

Op de laatste dag van La Vuelta Femenina zakte Riejanne Markus van plek drie naar plaats vier in het eindklassement. De Nederlands kampioene viel zo net naast het podium. Daar baalt ze van, maar tegelijkertijd is ze ook tevreden met haar optreden in de Ronde van Spanje voor vrouwen.

La Va Femenina kende zijn ontknoping op de klim naar Lagos de Covadonga. Demi Vollering won de rit voor Gaia Realini, Markus’ gevaarlijkste rivaal voor het klassement. De Italiaanse pakte bijna drie minuten op Markus, wat genoeg was om de renster van Jumbo-Visma voorbij te gaan in het klassement. “Ik heb op het laatst zo hard gereden als ik kon”, vertelt Markus op de site van haar ploeg.

“Tuurlijk is het balen dat ik net niet het podium haal. Mijn doel voorafgaand aan deze grote ronde was een topvijfklassering in het algemeen klassement, maar ik had natuurlijk graag de derde plek behouden. Toch ben ik heel tevreden met deze week.”

Realini: “Ik denk dat dit podium alleen nog maar een startpunt is”

Realini won zaterdag de voorlaatste etappe en wedijverde zondag met ritwinnares Vollering. De klimster verloor echter veel tijd in de waaierrit op dag drie. “Toen ik in rit drie veel tijd verloor door de wind, was de hoop op een goed klassement – mijn doel aan het begin van de koers – bijna verloren”, vertelt de 21-jarige renster op de site van Trek-Segafredo. “Dat ik nu alsnog op het podium sta, is ongelofelijk.”

Op een gegeven moment dacht Realini ook de slotrit te kunnen winnen. “Maar op het einde voelde ik de inspanningen van de voorgaande kilometers en Demi was zó sterk. Ik ben tevreden en blij met dit eindresultaat. Ik denk dat dit podium alleen nog maar een startpunt voor me is. Ik weet dat er nog veel te doen is en er nog veel te verbeteren is om een nog betere renster te worden. Ik ben blij met alles wat ik hier heb laten zien, maar ik moet mijn voeten op de grond houden en me blijven focussen op verbeteren en groeien.”

