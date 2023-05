Markus trekt goede lijn door in Navarra: “Trots dat ik mijn solo kon afmaken”

Riejanne Markus was de laatste maanden al uitstekend op dreef, maar woensdag volgde ook de kers op de taart met een solozege in de Navarra Women’s Elite Classic. De Nederlandse kampioen van Jumbo-Visma was de beste na een heuvelachtige wedstrijd van en naar Pamplona.

Markus was na afloop uiteraard dolgelukkig met haar overwinning, nadat ze eerder dit seizoen al indruk maakte in onder meer Strade Bianche (8e), Luik-Bastenaken-Luik (4e) en La Vuelta Femenina (4e). In de Navarra Women’s Elite Classic kon ze tijdens de eerste koersuren profiteren van een gunstige koerssituatie. Jumbo-Visma had met Karlijn Swinkels namelijk iemand mee in de vroege vlucht.

“Het feit dat Karlijn al vroeg in de wedstrijd deel uitmaakte van de kopgroep was voor ons een perfecte situatie”, geeft Markus aan op de website van haar ploeg. “Het was aan de andere ploegen om het gat naar voren te dichten. Dat gebeurde ook.”

Markus bleek uiteindelijk de sterkste op de beklimming van de Muro de Galar, een korte helling op tien kilometer van de streep. “Ik wist dat daar een kans lag om de anderen in de problemen te brengen, dus ik besliste om er vol aan te gaan. Op het steile deel kwam ik uiteindelijk alleen te zitten. Ik ben enorm trots dat ik mijn solo naar de aankomst kon afmaken”, aldus de winnares.

Winnende vibe

Ploegleider Carmen Small zag een sterke Jumbo-Visma-ploeg aan het werk in Navarra. “Het is mooi om te zien hoe we de winnende ‘vibe’ aanhouden na de Vuelta. Het was een sterke prestatie. De dames reden erg goed. De selectie bestond uit een mix van ervaren en minder ervaren rensters. Ze volgden het plan nauwgezet en ze offerden zich op voor elkaar. Op die manier zat Riejanne steeds in een zetel. Ik ben enorm trots.”