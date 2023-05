Riejanne Markus soleert naar zege in Navarra Women’s Elite Classic

Riejanne Markus heeft de Navarra Women’s Elite Classic op haar naam geschreven. De Nederlandse renster was de beste na een heuvelachtige wedstrijd van en naar Pamplona. Tamara Dronova-Balabolina en Ella Wyllie mochten mee op het podium als tweede en derde.

De Navarra Women’s Elite Classic is een lastige Spaanse eendagskoers. De rensters moeten 135,8 kilometer afleggen rond Pamplona. De wedstrijd werd nog maar twee keer georganiseerd, met winnaressen als Arlenis Sierra en Veronica Ewers, en is dus een zeer jonge koers. Op de startlijst stonden heel wat Nederlandse rensters zoals Riejanne Markus, Floortje Mackaij en Karlijn Swinkels.

Meijering en Swinkels in de aanval

Verder was het ook uitkijken naar Mareille Meijering. De Nederlandse koerste namelijk voor het eerst in het shirt van Movistar, nadat ze vertrok bij Zaaf. Meijering toonde zich ook meteen door in een grote vroege vlucht van vijftien rensters te zitten. In die ontsnapping zat ook onder meer haar landgenote Swinkels.

De kopgroep spatte helemaal uiteen in de zware heuvelzone. Swinkels, Meijering, Elena Pirrone en Ella Harris waren de enige rensters die konden overleven. Het viertal werkte goed samen en kon hun voorsprong lang vasthouden. Uiteindelijk doken ze de laatste 30 kilometer in met een voorgift van tweeënhalve minuut.

Markus solo

Die voorsprong was niet genoeg. Ook in de absolute finale moesten namelijk heel wat beklimmingen overwonnen worden, wat ervoor zorgde dat de vier leidsters kopgroep onherroepelijk werden ingerekend op een twintigtal kilometer van de streep. Op elf kilometer van de streep trok een andere Nederlandse renster ten aanval. Markus trok op een lastige strook door, niemand kon volgen.

De renster van Jumbo-Visma had meteen enkele seconden voorsprong te pakken en knalde daarna stevig door. Markus was sterk en hield stand tot aan de streep in Pamplona. Tamara Dronova-Balabolina en Ella Wyllie kwamen als tweede en derde mee over de streep. Met Swinkels (vijfde) en Mackaij (zevende) eindigden er nog twee Nederlandse vrouwen in de top-10.