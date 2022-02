Mark Padun ‘misselijk’ van dopingverdenkingen: “Ik kwam niet uit het niets”

Mark Padun heeft zich uitgesproken over de dopingverdenkingen die hem sinds het Critérium du Dauphiné van 2021 achtervolgen. In gesprek met L’Équipe geeft de 25-jarige Oekraïner, die deze winter Bahrain-Victorious verruilde voor EF Education-EasyPost, aan dat hij gekwetst is door de beschuldigingen en houdt hij vol dat hij niet ‘uit het niets’ is gekomen.

Padun viel in het afgelopen voorjaar op in het Critérium du Dauphiné. De Oekraïner won eerst de koninginnenrit naar La Plagne door op de slotklim uit de favorietengroep weg te rijden en was de volgende dag, in de slotetappe over de Joux Plane naar Les Gets, weer de beste. Omtrent deze prestaties werden veel vraagtekens geplaatst. De Franse krant Le Parisien voerde twee anonieme bronnen op die spraken van een ‘absolute schande’ en moesten terugdenken ‘aan de jaren 2000’.

In gesprek met L’Équipe heeft de 25-jarige klimmer zich nu zelf uitgesproken. “Sommige mensen hebben dingen geschreven die ongegrond zijn – ‘deze man is een bedrieger’, ‘hij is uit het niets gekomen’ – maar dat is allemaal niet waar”, vertelt hij in aanloop naar zijn eerste wedstrijden voor zijn nieuwe ploeg EF Education-Easypost. “Ten eerste ben ik geen valsspeler, en bovendien heb ik jaar na jaar resultaten geboekt.”

“Het is heel onaangenaam, misselijkmakend. De vreugde is uit mijn overwinningen gehaald, ook al heb ik een paar weken na de Dauphiné, door met mensen in mijn naaste omgeving te spreken, tegen mezelf gezegd: oké, het hoort bij het spelletje”, gaat hij verder.

Padun won als prof onder andere het eindklassement van de Adriatica Ionica Race en een etappe in de Tour of the Alps, voor zijn successen van afgelopen seizoen in het Critérium du Dauphiné. Hij haalde in gesprek met de sportkrant ook zijn resultaten aan van voordat hij in 2018 prof werd, zoals etappezeges in de Giro della Regione Friuli, de Giro Valle d’Aosta en de Giro d’Italia U23. “Al deze resultaten bewijzen dat ik niet uit het niets ben gekomen.”

Gewicht

Verder wees Padun op uitspraken van zijn nieuwe ploegmanager Jonathan Vaughters, die eerder aangaf dat de Oekraïner niet weet hoe hij goed moet eten en hij daarom veel schommelt in zijn gewicht. “Voor mij is het moeilijk om op mijn wedstrijdgewicht te komen en dat te behouden. Als ik daar ben, vlieg ik, maar die vorm behouden is een grote strijd. Je moet jezelf hard pushen, maar niet te veel, en dat was mijn fout. Ik belastte mijn lichaam te veel, ik werd ziek, ik was leeg.”

Veel kwijt over zijn vertrek bij Bahrain-Victorious, wilde hij niet. Hij zei wel dat hem nooit is verteld waarom hij niet in de ploeg voor de Tour de France zat. Die beslissing was ‘een van de redenen’ waarom hij vroegtijdig wegging. Over de andere redenen zei hij: “Die deel ik liever niet.”