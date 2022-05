Meteen ritsucces voor Mark Cavendish in Giro: “Ik moest wel van ver gaan”

Mark Cavendish heeft de derde etappe in de Giro d’Italia aan zijn omvangrijke palmares toegevoegd. De 36-jarige Brit was in een ellenlange sprint de beste door Arnaud Démare en Fernando Gaviria te verslaan. “Ik ben erg blij, want ik wilde het goed doen in de eerste sprint. Dit is echt heel mooi!”, jubelt de renner van Quick-Step Alpha Vinyl in het flashinterview.

“We zijn hier met een halve klimploeg en een halve sprinttrein”, legt Cav uit. “Pieter Serry heeft vandaag lang op kop gereden. Mauro Schmid en Davide Ballerini zouden de laatste kilometer voor hun rekening nemen, maar Mauro hebben we niet gezien”, deelt hij een sneer uit naar de jonge Zwitser. “Ballerini reed zodoende de laatste tien kilometer alleen op kop. Dat deed hij heel goed.”

Nadat de Italiaan vol had doorgetrokken tot aan de alles beslissende rotonde, namen Bert Van Lerberghe en Michael Mørkøv de regie over. “Zij deden ongelooflijk goed werk. We hebben hier hard voor gewerkt en vandaag geleverd. Morky bleef heel koel op het einde. Uiteindelijk moest ik in de wind van ver gaan. Daardoor moest ik het veld aan de linkerkant houden, maar dat lukte. Zodoende kon ik het in de wind volhouden.”

Mørkøv en Serry delen mee in de vreugde

Ook aantrekker Mørkøv was in zijn nopjes na afloop. “We hebben gedaan wat we gepland hebben. We wilden van voren zitten bij de rotonde en daar zaten we met vier man. Cav deed in mijn ogen daarna een heel indrukwekkende sprint.” Ook Serry stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. “Ongelooflijk, wat een fenomeen. We hebben hem bij onze ploeg terug een winnaar gemaakt. Hoe hij op zijn leeftijd nog zo gemotiveerd is, is een voorbeeld voor velen.”