Mark Cavendish volgde zijn instinct in hectische sprint: “Ik gokte op Lidl-Trek”

Nog geen 35e etappezege van Mark Cavendish in de Tour de France, maar de Brit deed wel weer opnieuw mee. In de eerste sprint kwam Cavendish als zesde over de streep, vandaag werd hij vijfde. “Ik gokte op de mannen van Trek-Segafredo, maar ze gingen maar niet aan”, vertelde Cavendish voor de camera van onder meer WielerFlits.

Cavendish moest het in de laatste kilometers voornamelijk zelf opknappen. “Er was in de finale geen enkele ploeg met de controle. Jumbo-Visma begon wel als eerste aan de smalle passages, maar mijn ploeg wist me daar ook goed af te zetten. Daarna was het echt chaos. Het was een komen en gaan van renners. Luis Léon Sánchez (zijn ploeggenoot, red.) ging nog onderuit. Het was zeer nerveus.”

De 38-jarige Brit moest in alle hectiek afgaan op zijn instinct. “Ik keek om en zag dat alleen Mads Pedersen nog een lead out-man bij zich had met Jasper Stuyven. Ik pakte dan ook zijn wiel. Ik wachtte vervolgens op de aanzet van Mads, maar hij ging maar niet.”

“Ik had gewoon zelf eerder moeten sprinten, met nog 350 meter te gaan. Dan had ik nog niet gewonnen, maar had ik mezelf wel een grotere kans gegeven. Ik gokte echter op Lidl-Trek”, aldus Cavendish, die uiteindelijk dus als vijfde over de streep kwam.