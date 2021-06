Mark Cavendish verwacht snel duidelijkheid over toekomst

Mark Cavendish kreeg vorig jaar bij Deceuninck-Quick-Step een laatste kans om zijn profcarrière te verlengen. De 36-jarige sprinter tekende voor een seizoen bij Patrick Lefevere en grijpt voorlopig de kans met beide handen aan. Nu het zo goed gaat, rijst ook de vraag op wat er volgend seizoen met Cavendish gaat gebeuren. De Brit verwacht snel duidelijkheid.

“Binnenkort zie ik Patrick (Lefevere, red.) weer. Dan zullen we zien wat er op de korte en lange termijn met me gaat gebeuren”, vertelt Cavendish aan CyclingNews. “Het gaat beter dan iedereen had kunnen voorspellen. Dit seizoen eindigde ik al twaalf keer bij de eerste vier. Zelfs ik had dat op mijn leeftijd niet meer verwacht.”

Elfstedenronde

In de Elfstedenronde werd de sprinter van Deceuninck-Quick-Step zondag nog geklopt door Tim Merlier, al scheelde het niet veel. “Helaas kwam ik net iets te laat. Merlier is op dit moment misschien wel de beste sprinter ter wereld, dus het is geen schande om van hem te verliezen. Het is al een prestatie dat er een fotofinish aan te pas moest komen om de winnaar uit te wijzen.”

“Mijn ploeg heeft de wedstrijd perfect gecontroleerd. Zelfs Remco (Evenepoel, red.) werkte voor me. Zelfs op mijn leeftijd is dat iets om trots op te zijn. Dit allemaal heeft me gemotiveerd om alles te geven”, eindigt hij.