Mark Cavendish verontschuldigt zich na woedeaanval tegen mecanicien

Mark Cavendish heeft zijn excuses aangeboden voor zijn woede-uitbarsting voor de start van de negentiende etappe van de Tour de France. De Britse sprinter was niet tevreden met zijn fiets en liet dat op niet mis te verstane wijze merken aan een mecanicien.

Op beelden van het incident is te zien hoe een mecanicien van Deceuninck-Quick-Step sleutelt aan de fiets van Cavendish, waarna de Britse sprinter op zijn rijwiel gaat zitten. Hij voelt wat aan zijn stuur, maar is niet tevreden. Hij stuitert zijn fiets een keer hard op de grond, geeft die met een zwaai terug aan de mecanicien en beent dan vloekend de bus in. Omdat veel toeschouwers bij het incident aanwezig waren, is het voorval vanuit meerdere hoeken op video vastgelegd.

Na de etappe van Mourenx naar Libourne verontschuldigde Cavendish zich voor zijn gedrag. Op zijn social media schreef hij: “Velen van jullie zullen de video van de start van de etappe hebben gezien. Tijdens een dag in de Tour de France bevinden we ons als renners in een gevaarlijke situatie en dan wil ik dat mijn fiets in perfecte staat is. Mijn fiets had wat problemen toen ik erop stapte. Desondanks had ik niet zo publiekelijk mogen reageren.”

Kort lontje

Onvermoeibaar werken zijn mecaniciens altijd door om ervoor te zorgen dat hij veilig op pad kan en succesvol kan zijn, liet de drager van de groene trui weten. “Ik ben al meer dan tien jaar zeer goede vrienden met mijn mecaniciens. Hoewel ze weten dat ik een kort lontje heb als ik gestrest ben, verdient niemand het om zo’n stem tegen ze op te zetten. Dat we een familie zijn is een van de succesfactoren van Deceuninck-Quick-Step.”

“We houden van elkaar en zorgen goed voor elkaar. Discussies moeten binnen de familie worden gehouden. We hebben uitgesproken wat er is gebeurd en the Wolfpack gaat als groep zijn best doen om de Tour de France tot een goed einde te brengen”, aldus Cav.

Mark Cavendish, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/lls0NyJofM — Max Vanhove (@MaxBets001) July 16, 2021

Det klikket for Mark Cavendish før dagens etappe i Tour de France… 😳😠 pic.twitter.com/gxBYYn09yW — TV 2 Sporten (@2sporten) July 16, 2021