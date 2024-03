donderdag 21 maart 2024 om 09:15

Mark Cavendish sukkelt met gezondheid: “Beste is nu om volledig te herstellen”

Mark Cavendish beleeft momenteel niet de beste fase uit zijn carrière. De 38-jarige Britse sprinter sukkelt met ziekte en bleek woensdag niet fit genoeg om te starten in de Classic Brugge-De Panne. Bij zijn ploeg Astana Qazaqstan is er echter geen sprake van paniek.

Cavendish begon het seizoen nog op een positieve noot, met ritwinst in de Tour Colombia. De oud-wereldkampioen wist de goede lijn echter niet door te trekken in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico en kreeg tot overmaat van ramp ook nog eens last van verkoudheidsverschijnselen. Om die reden moest Cavendish ook al Milaan-Turijn verlaten en daar kwam woensdag nog een DNS in de Classic Brugge-De Panne bij.

“Het was onmogelijk om te starten, maar het is niets speciaals”, laat Stefano Zanini, ploegleider bij Astana Qazaqstan, weten aan GCN. “We weten niet wanneer Mark weer kan en zal koersen. Het beste is nu om volledig te herstellen.”

Een laatste poging

Cavendish is normaal gesproken bezig aan zijn laatste jaar als beroepswielrenner, nadat hij vorig jaar eigenlijk al zijn afscheid had aangekondigd. De Brit wil echter nog één keer een gooi doen naar een 35ste ritzege in de Tour de France, om zo Eddy Merckx achter zich te laten en alleen-recordhouder te worden wat betreft het aantal etappezeges in de grootste wielerkoers op aarde.