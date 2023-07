Mark Cavendish succesvol geopereerd: “Overdonderd door de liefde en steun”

Mark Cavendish heeft een succesvolle operatie aan zijn sleutelbeen achter de rug. De 38-jarige Britse sprinter kwam afgelopen zaterdag ten val in de achtste etappe van de Tour de France, kon zijn weg niet vervolgen en werd met een gebroken sleutelbeen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De valpartij van Cavendish vond plaats op zo’n zestig kilometer van het einde, op een rechte weg. De renner van Astana Qazaqstan greep meteen naar zijn sleutelbeen en bleef lang liggen. Daarna nam hij plaats in een ambulance, waar hij een mitella om kreeg. Cavendish, die bezig was aan zijn laatste Ronde van Frankrijk, kon zo een kruis maken over zijn jacht op een 35ste, unieke Tourzege.

“Ik ben inmiddels geopereerd aan mijn rechtersleutelbeen. Het herstel zal iets langer duren dan normaal omdat er door een eerdere val al schroeven inzaten. Maar het gaat gelukkig over een aantal weken”, laat Cavendish nu weten via Instagram. “Ik ben absoluut overdonderd door de liefde en steun van iedereen, van fans, collega’s, familie en vrienden. Allemaal heel erg bedankt.”

“Het was natuurlijk niet de ideale manier om de Tour de France te beëindigen, maar dat is een deel van de schoonheid en wreedheid van het wielrennen. Ik mis de Astana-familie en zal ze tot in Parijs blijven aanmoedigen. Tijd voor de revalidatie. Het is tijd om aan de slag te gaan!”

Laatste jaar(?)

Cavendish stopt na dit seizoen als profwielrenner, al hoopt Alexander Vinokourov – de teammanager van Astana Qazaqstan – hem nog te overtuigen er toch een jaar aan vast te knopen. “We willen dat Mark doorgaat in 2024 en zijn vijftiende Tour de France kan rijden, om zo zijn 35ste etappe te winnen. We zijn klaar om hem die kans te geven. Maar het is aan hem”, liet de oud-renner al weten aan de Franse sportkrant L’Équipe.

