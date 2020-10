Mark Cavendish neemt toch deel aan Scheldeprijs dinsdag 13 oktober 2020 om 16:29

Mark Cavendish was in tranen na Gent-Wevelgem. “Dit is misschien wel de laatste wedstrijd uit mijn carrière”, vertelde hij al snikkend voor de camera van Sporza. Nu blijkt dat de Britse spurtbom woensdag ‘gewoon’ zal deelnemen aan de Scheldeprijs.

Mark Cavendish maakte tijdens Gent-Wevelgem deel uit van de vlucht van de dag. De vlucht overleefde het niet, waarna de Brit op meer dan zes minuten van winnaar Pedersen in tranen over de finish kwam. Na afloop gaf een geëmotioneerde Cavendish een korte reactie. “Dit is misschien wel de laatste wedstrijd uit mijn carrière.”

De dertigvoudig ritwinnaar in de Tour de France stond echter nog wel op de voorlopige deelnemerslijst van de Scheldeprijs. De 35-jarige renner zal woensdag dan toch deelnemen aan de sprinterskoers in en rond Schoten, zo laat zijn ploeg Bahrain McLaren weten via social media.

Cavendish was in het verleden erg succesvol in de Scheldeprijs. De gewezen topsprinter won de wedstrijd in 2007, 2008 en 2011 en werd in 2013 en 2016 tweede achter Marcel Kittel. Bahrain McLaren rekent woensdag ook nog op snelle mannen Sonny Colbrelli en Iván García, Marco Haller, Chun Kai Feng, Luka Pibernik en Fred Wright.

Voorbeschouwing: Scheldeprijs 2020

Selectie Bahrain McLaren voor Scheldeprijs (14 oktober)

Mark Cavendish

Sonny Colbrelli

Iván García

Marco Haller

Chun Kai Feng

Luka Pibernik

Fred Wright