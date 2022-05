Mark Cavendish na derde plek: “De jongens deden méér dan in hun taakomschrijving stond”

Mark Cavendish was na de dertiende etappe van de Giro d’Italia vol lof over zijn ploegmaats. De ervaren Brit prees het werk van Quick-Step Alpha Vinyl in de achtervolging op de kopgroep, die pas in de laatste kilometer werd teruggepakt. Uiteindelijk sprintte hij zelf naar de derde plaats in Cuneo.

“Het was geen gemakkelijke etappe en we moesten ervoor zorgen dat het aan het eind van de dag een sprint zou worden. We moesten over de beklimming zien te komen en achtervolgen op de kopgroep, die een mooie voorsprong had. De jongens toonden een enorme inzet, maar ook veel kracht en vastberadenheid”, vertelt Cavendish op de website van zijn ploeg. “Ze hebben de hele dag hard gewerkt, meer dan in hun taakomschrijving stond.”

De situatie leek even uitzichtloos voor het peloton, maar de grote groep bleef toch een serieus tempo aanhouden wat zelfs voor breuken zorgde. “De finale was zwaar, en toen ik de laatste kilometer inging wist ik dat ik een beetje ver achter lag, maar ik heb alles gegeven wat ik had en heb de beste sprint gereden die ik kon. Ik ben trots op de jongens en hun geweldige werk”, aldus de Britse sprinter.