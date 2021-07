Mark Cavendish na 34e overwinning: “Gewoon een nieuwe etappezege in de Tour”

Mark Cavendish schreef in Carcassonne een stukje historie in de Tour de France. Voor de Britse sprinter was het zijn 34e overwinning in de Ronde van Frankrijk en daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Eddy Merckx.

“Wat een dag. Ik ben zo moe na 220 kilometer koersen in die hitte en met die wind… En wat een finish! Ik zat echt op de limiet, maar ik moest wel sprinten omdat de jongens zo hard voor mij hadden gewerkt”, keek Cavendish terug op de dertiende etappe. “De finish liep licht op. Iván García zette aan en ik hoopte dat Michael Mørkøv hem zou terughalen, want we hadden wat terrein verloren in die laatste rechterbocht.”

De Britse sprinter was in de sprint extra alert. “Ik was wat bezorgd, want de jurycommissarissen hadden mij gewaarschuwd omdat ik Nacer Bouhanni in een van de eerste etappes een kopstoot zou hebben gegeven. Dus ik probeerde mijn hoofd niet te gebruiken en tegen niemand aan te leunen in de sprint.”

‘Gewoon een nieuwe etappezege in de Tour’

Geconfronteerd met zijn evenaring van het record van Merckx, zei hij: “Voor mij is dit gewoon een nieuwe zege in de Tour de France. Het voel hetzelfde als de eerste. Ik realiseer mij nog altijd niet dat dit een speciale zege is vanwege het record. Het is slechts een kinderdroom die uitkomt na veel hard werken. Als een van mijn zeges tien kinderen kan inspireren om te gaan wielrennen en misschien wel de Tour de France te rijden in de toekomst, betekent dat voor mij het meest.”