Mark Cavendish maakt opwachting in Le Samyn

Mark Cavendish zal op dinsdag 2 maart deelnemen aan Le Samyn, zo heeft zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step laten weten. De Britse sprinter reed in 2007 al eens de Belgische eendagswedstrijd, maar stond sindsdien niet meer aan de start van Le Samyn.

De Britse spurtbom van weleer reed eerder dit seizoen al in Spanje voor de Clásica de Almería. Deceuninck-Quick-Step rekent, naast Cavendish, ook op oud-winnaar Florian Sénéchal, Tim Declercq, Álvaro José Hodeg, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe.

“De GP Samyn is een hele mooie wedstrijd waar het weer een grote rol kan spelen”, zo legt ploegleider Rik Van Slycke uit. “De kans is klein dat de wedstrijd eindigt in een massasprint. We hebben een goede ploeg en we kunnen een belangrijke rol spelen. We hebben met Florian, Jannik, Alvaro en Mark meerdere troeven om uit te spelen.”

Van Slycke: “Mark is heel erg gemotiveerd voor deze wedstrijd. We zullen tijdens de race beslissen welke kaart we trekken.” Vorig jaar ging de zege in Le Samyn naar Hugo Hofstetter. De Fransman versloeg na iets meer dan tweehonderd kilometer Aimé De Gendt en David Dekker.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Le Samyn (2 maart)

Mark Cavendish

Tim Declercq

Bert Van Lerberghe

Álvaro José Hodeg

Florian Sénéchal

Stijn Steels

Jannik Steimle