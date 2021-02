Mark Cavendish maakt in Clásica de Almería rentree in tenue Deceuninck-Quick-Step

Het was een van de meest besproken transfers van het afgelopen seizoen, die van Mark Cavendish naar Deceuninck-Quick-Step. De Manx Missile zal in de Clásica de Almería voor het eerst sinds 2015 weer een truitje van de Belgische WorldTour-ploeg in koers dragen.

Cavendish won de Spaanse eendagswedstrijd in 2015 al eens. Op Valentijnsdag krijgt hij in koers het gezelschap van Tim Declercq, Alvaro Hodeg, Florian Sénéchal, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe.

“Net als ieder andere renner ben ik blij om aan het seizoen te beginnen. We hebben geluk dat er wedstrijden kunnen plaatsvinden en ik ben blij het truitje van de Wolfpack weer aan te kunnen trekken. Dat dit gebeurt in een wedstrijd waar ik goede herinneringen aan heb maakt het des te specialer”, vertelt Cavendish op de site van zijn werkgever.

“Voor al onze renners is Almería de eerste afspraak van het seizoen. Het is een mooie wedstrijd, die meestal eindigt in een sprint. We hebben met Mark en Alvaro twee mannen die mee kunnen doen, we zullen tijdens de wedstrijd beslissen wat we doen”, blikt ploegleider Wilfried Peeters vooruit. De Clásica de Almería is dit jaar een wedstrijd over 183,3 kilometer. De laatste zeventig kilometer zijn nagenoeg helemaal vlak. De voorbij twee jaar werd de wedstrijd gewonnen door de Duitse sprinter Pascal Ackermann.