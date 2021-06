Mark Cavendish looft Evenepoel: “Hij doet hetzelfde als Wiggins”

Na hun gezamenlijke avontuur in de Baloise Belgium Tour heeft Mark Cavendish op social media zijn waardering uitgesproken voor zijn ploeggenoot Remco Evenepoel. De Brit is onder de indruk van de jonge Belg, die zich ondanks zijn belangen voor het klassement wegcijferde in de opbouw naar de massasprint. Cavendish won de slotetappe, Evenepoel het eindklassement.

“Love this kid…“, begint Cavendish zijn lofuiting aan Evenepoel. “Als sprinter rijd je niet vaak een koers met een serieuze klassementsrenner als ploeggenoot. Nog minder vaak komt het voor dat die jou met respect en waardigheid behandelt als een sprinter. Als ze waardering hebben voor het weinige werk dat je voor ze kan doen, geeft dat onvoorstelbaar veel genoegdoening. Maar als ze zich dan ook nog eens wagen aan de chaos van de sprint en zij hun vertrouwen in jou willen laten zien door zelf risico’s te nemen, is dat heel speciaal.”

Zo kon de Brit zich in de slotetappe van de Tour de France van 2012 geen mooiere ploeggenoot wensen, toen gele trui Bradley Wiggins voor hem het pad vereffende in aanloop naar de sprint op de Champs-Élysées in Parijs. “Dat Bradley Wiggins dat deed, is nog steeds een van de grootste herinneringen die ik heb aan deze sport. Remco Evenepoel doet hetzelfde. Slechts enkele renners zijn geboren leiders en deze twee zijn daarvan de grote voorbeelden in mijn carrière.”

“De kwaliteit om met een volledige focus ergens naartoe te werken terwijl elk moment van ze op de fiets onder een vergrootglas ligt en elk woord wordt gewogen, maakt dat ze hoogtes kunnen bereiken die maar door een enkeling kunnen worden bereikt”, schrijft Cavendish verder. Om zich dan tot Evenepoel te richten: “Met een lach op het gezicht neem je alles wat op je pad komt, met zo’n gewicht op je schouders op zo’n leeftijd. Het is een echte eer om samen met jou te rijden, kiddo. Verander nooit.”