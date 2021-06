Mark Cavendish kijkt uit naar eerste sprint: “De vorm is goed”

Mark Cavendish gaat zich maandag vol vertrouwen mengen in de eerste massasprint van de Tour de France. De Brit van Deceuninck-Quick-Step krijgt tijdens de derde etappe de kans in Pontivy. “Ik zou het niet D-Day willen noemen, want hebben al een geweldige Tour tot nu toe”, zegt hij voor de start.

“De zege van Alaphilippe was ongelooflijk. Nu gaan we zien hoe ver we komen”, aldus Cavendish, die de eerste twee etappes goed is doorgekomen. “Ik voel mij goed. De Tour de France is altijd andere koek, maar het gaat goed tot nu toe.”

De Manx Missile heeft er vertrouwen in. “We hebben het beste materiaal, de beste ploeg in mijn ogen en ik weet dat ik een goede vorm heb. Dat laatste is het belangrijkste. Ik heb nu geen excuses waarom ik er niet bij zou zijn, of er moet echt iets mis gaan. Maar ik verwacht ook niet meteen dat ik iedereen erop leg”, is hij realistisch.

André Greipel

Een mogelijke opponent in de eindsprint is André Greipel, de man tegen wie Cavendish al menig sprintduel uitvocht. “Ik heb hem al gesproken. We verschillen en zijn bovenal concurrenten. We weten hoe het is om op topniveau te rijden. Renners komen en gaan, vooral sprinters, maar om meer dan tien jaar aan de top te staan is niet makkelijk.”

“Greipel is mijn rivaal, maar ik was heel blij dat hij weer wist te winnen dit jaar. We respecteren de sport en het is mooi dat dat beloond wordt”, kan Cav lachen.