Mark Cavendish haalt de tijdslimiet: “De Tourmalet was verschrikkelijk”

Mark Cavendish kwam gisteren als laatste over de streep in de achttiende etappe naar Luz Ardiden, op net iets meer dan 32 minuten van de ritwinnaar, in het bijzijn van zijn ploeggenoten. De Brit wist zo ook de laatste bergrit van deze Tour te overleven en kan nu gaan denken aan het veiligstellen van de groene trui.

Cavendish deed gisteren, vlak voor de beklimming van de Col du Tourmalet, nog goede zaken in het puntenklassement door bij de tussensprint zijn voorsprong te vergroten tot 38 punten. Vervolgens was het zaak om de twee laatste Pyreneeëncols te overleven. De Britse spurter werd ook donderdag weer prima omringd door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step.

“Ik voelde de zware rit in de benen voor de Tourmalet. We hadden enkele korte, maar lastige klimmen achter de rug waar aanvalspogingen kwamen. Bij de tussensprint moest ik wat energie verbruiken. De Tourmalet was verschrikkelijk, net als de vorige tien keer dat ik deze klim opreed. Ik ben de jongens zo dankbaar dat ik ze aan mijn zijde had”, is Cav dankbaar.

“Aan de finish werd ik wat emotioneel omdat mijn ploegmaats mij zoveel hebben geholpen tijdens deze Tour. Ik ben erg trots en blij om in deze ploeg te zitten.” Cavendish heeft nu nog twee etappes om alleen recordhouder te worden wat betreft het aantal etappezeges in de Tour. Ook lijkt de 36-jarige sprinter op weg naar de tweede groene trui uit zijn carrière, al is Michael Matthews nog niet helemaal uitgeschakeld.