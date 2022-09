Marjolein Van ’t Geloof schrijft GP Beerens op haar naam na knap werk Le Col-Wahoo

Marjolein Van ’t Geloof heeft de GP Beerens gewonnen. De Nederlandse renster van Le Col-Wahoo sprintte naar de winst voor ploegmate Jesse Vandenbulcke en Marith Vanhove. Le Col-Wahoo nam de hele dag het initiatief in het peloton.

De GP Beerens had Aartselaar als start- en finishplaats. De rensters moesten 130,6 kilometer afleggen op een voornamelijk vlak parcours. Op de Antwerpse wegen kregen we twee rensters in de ontsnapping: Flora Perkins (Le Col-Wahoo) en Nathalie Bex (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport). De Britse en Belgische werkten goed samen.

Het duo kreeg echter nooit veel voorsprong van het peloton. Met nog 50 kilometer tot aan de finish in Aartselaar bedroeg de voorsprong van Perkins en Bex slechts 30 seconden. De twee vluchters werden dan ook niet lang daarna weer gegrepen. Vervolgens kwam er controle in het peloton, de rensters van Le Col-Wahoo bepaalden het tempo.

Dat deden ze tot diep in de finale. In de slotkilometers zetten ze een knappe sprinttrein op voor sprintster Marjolein Van ’t Geloof. De Nederlandse kreeg een lead-out van Jesse Vandenbulcke. Van ’t Geloof was duidelijk de snelste en sprintte vlotjes naar de zege in Aartselaar. Belgische Vandenbulcke kon haar sprint nog doortrekken en eindigde als tweede, voor Marith Vanhove.