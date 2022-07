Marjolein van ’t Geloof moet met gebroken ribben opgeven in Tour Femmes

Marjolein van ’t Geloof gaat niet meer van start in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. De Nederlandse renster van Le Col-Wahoo brak donderdag enkele ribben bij de massale valpartij, maar haalde de finish wel.

De schade bij Van ’t Geloof werd pas na de finish in Saint-Dié-des-Vosges opgemeten. De 26-jarige renster was vlak daardoor als 126ste gefinisht, op 6.48 minuut van ritwinnares Lorena Wiebes. Dat bleek ze dus gedaan te hebben met meerdere gebroken ribben.

Le Col-Wahoo zal de vijfde etappe van de Tour Femmes snel willen vergeten, want alle zes de rensters van het Britse team waren betrokken bij de grote valpartij. Ook Maike van der Duin, die uiteindelijk terugkeerde en naar de vijfde plaats in de uitslag sprintte.

Unfortunately, Majo won't take to the start today as she suffered broken ribs in yesterday's crash. #TDFF

