Marit Raaijmakers staat eindzege in Watersley Challenge niet meer af na zege in openingsrit

Marit Raaijmakers heeft de Watersley Challenge gewonnen. De renster van Parkhotel Valkenburg was na drie dagen koers de beste renster in de Nederlandse 2.2-wedstrijd.

De 22-jarige Raaijmakers reed al sinds de eerste dag aan de leiding. In de openingsrit was de Noord-Hollandse weggereden met Anne van Rooijen, die ze in een sprint voorbleef. Shari Bossuyt en Pien Limpens volgden al op meer dan een minuut, het peloton zelfs op meer dan drie minuten.

In de laatste twee etappes wist ze haar voorsprong te verdedigen. Een achtste plaats in de tijdrit op de tweede dag en een vierde plaats op de slotdag bleken meer dan genoeg om Bossuyt en Limpens achter zich te houden in het algemeen klassement. De overige ritten werden een prooi voor Bossuyt en Femke Gerritse.