ASO benoemt Marion Rousse tot koersdirectrice van Tour de France voor vrouwen

Marion Rousse is door organisator ASO aangewezen als koersdirectrice voor de nieuwe Tour de France voor vrouwen. Komende donderdag 14 oktober onthult de ASO het etappeschema, dat zal bestaan uit acht ritten. “Als renster had ik nooit verwacht dat ik deze koers ooit zou kunnen rijden, dus dit maakt me erg trots”, vertelt de vrouw van Julian Alaphilippe.

Rousse werd in 2012 Frans kampioene op de weg, maar zette haar fiets in 2015 aan de kant. Daarna werd ze werkzaam voor de Franse tv en sinds 2019 houdt ze zich ook bezig met de organisatie van de Tour de la Provence. Daar komt nu dus de klus voor La Grande Boucle bij. “Als klein meisje heb ik altijd met veel bewondering naar de Tour de France gekeken. Toen ik mijn eigen carrière begon, had ik nooit verwacht dat ik deze koers ooit nog zou kunnen rijden”, vertelt ze.

Ze is nu vervuld met trots, zegt Rousse in het persbericht. “Dat komt speciaal door het feit dat we ons uiterste best willen doen om de droom van kleine meisjes die willen meedoen aan de Tour, in vervulling te laten gaan. Het wielrennen voor vrouwen is de laatste jaren enorm in opkomst, mede dankzij de ASO. Toch ontbrak er nog een grote rittenkoers met echte media-aandacht. Nu ik deze uitdaging ben aangegaan, heb ik een nieuwe missie.”

Rousse wil van de koers een blijver maken, eens te meer omdat de ASO niet zinnens is om de wedstrijd te lanceren voor slechts twee of drie edities. Dat stelt ook ASO-voorzitter Christian Prudhomme. “Als de Tour de France inderdaad de belangrijkste koers voor het vrouwenwielrennen gaat zijn, is het voor ons logisch om de beste ambassadeur voor de sport aan te trekken”, wijst hij op Rousse. “Marion is gekend en wordt geapprecieerd door het grote publiek en de experts.”

Frans kampioene Rousse voor Lotto Belisol in Omloop Het Nieuwsblad 2013 - foto: Cor Vos Rousse - op dat moment nog partner van Tony Gallopin - interviewt Alaphilippe tijdens Parijs-Nice 2017 - foto: Cor Vos