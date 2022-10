Marion Rousse over Tour de France Femmes: “Geluisterd naar de rensters”

Marion Rousse heeft geluisterd naar de wensen van de rensters bij het maken van het parcours van de Tour de France Femmes. Dat gaf de koersdirectrice donderdag aan na afloop van de parcourspresentatie.

“We hebben geprobeerd een evenwichtig parcours te maken en ik denk dat dat is gelukt. We hebben geluisterd naar de ervaringen van de rensters vorig jaar en denken dat de wedstrijd tot het laatste moment spannend zal blijven”, aldus Rousse.

“Het idee is om de intensiteit van het parcours geleidelijk aan op te voeren en de spanning er zoveel mogelijk in te houden. Als je naar het parcours kijkt, zijn er etappes die vlak lijken maar in de praktijk moeilijker zijn dan vorig jaar.”

De Tour de France Femmes eindigt volgend jaar met een bergrit naar de Col du Tourmalet en een individuele tijdrit in Pau. Dit jaar eindigde de wedstrijd op La Super Planche des Belles Filles.