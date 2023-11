zaterdag 18 november 2023 om 15:03

Marion Norbert-Riberolle verrast zichzelf met podiumplaats: “Heb steeds een dramatische start”

Marion Norbert-Riberolle reed een sterke wedstrijd in de Superprestige Merksplas. Ondanks een matige start eindigde de Belgische nog als derde. “Ik had geen podiumplaats verwacht”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Na de eerste ronde zat ik niet in een goede positie, maar ik werd elke ronde beter”, aldus Norbert-Riberolle. “Toen ik Annemarie (Worst, red.) in het zicht kreeg, was ik heel gemotiveerd om de derde plaats te behalen.”

Het was een technisch en zwaar parcours in Merksplas, vond Norbert-Riberolle. “Ik had het geluk dat ik met Sanne (Cant, red.) op verkenning was. Ze pakt de beste lijnen, dus ik had een goede leraar voor dit parcours.”

Norbert-Riberolle benadrukte vervolgens nogmaals dat ze vaak niet goed uit de startblokken schiet. “Ik ben elke koers niet zo goed in de eerste rondes. Ik weet niet waarom, maar ik probeer daaraan te werken. (…) Ik heb elke keer een dramatische start, maar ik ging gewoon door. Het team bleef me elke ronde motiveren. Dat hielp heel erg. Ik bleef geloven dat ik terug kon keren. Ik hoop dat dit beter zal gaan en dat ik morgen een goede wedstrijd doe (in Troyes, red.). Mijn hele familie zal daar zijn.”