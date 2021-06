Marion Norbert-Riberolle verkrijgt Belgische nationaliteit

De nationaliteitsverandering van Marion Norbert-Riberolle is officieel. De 22-jarige renster van Starcasino en Rupelcleaning-Champion Lubricants heeft namelijk de Belgische nationaliteit verkregen. 20 juni staat ze dan ook aan het vertrek van het Belgisch kampioenschap in Waregem.

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen. Begin april liet Norbert-Riberolle namelijk al weten dat ze de Belgische nationaliteit had aangevraagd. Maar nu is het dan ook officieel rond, schrijft ze op social media. “Na enkele weken te hebben moeten wachten, ben ik blij te mogen aankondigen dat ik de Belgische nationaliteit heb verkregen en dat ik op 20 juni aanstaande van start ga op het BK in Waregem.”

“Ik heb de kleuren van Frankrijk, mijn geboorteland, steeds met trots gedragen. Ik heb het beste van mezelf gegeven om die kleuren eer aan te doen. Ik dank de Franse wielerbond en haar personeel. Met hen heb ik onvergetelijke momenten beleefd en zij stonden tot het einde voor me klaar.”

“Dit is een weldoordachte beslissing die om verschillende redenen genomen is, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Ik zal met dezelfde trots de kleuren van mijn adoptieland België dragen”, aldus de kersverse Belgische.

In het veldritseizoen 2019-2020 pakte Norbert-Riberolle de Franse titel in het veld bij elite-vrouwen. Als klap op de vuurpijl werd ze dat seizoen wereldkampioen veldrijden bij de beloften-vrouwen in het Zwitserse Dübendorf.