zaterdag 20 januari 2024 om 14:59

Marion Norbert Riberolle mikt op top-5 op WK in Tábor, Larissa Hartog blij met podiumplaats

Marion Norbert Riberolle heeft flinke ambities, nadat ze zaterdag de overwinning greep in de Exact Cross Zonnebeke. De Belgische van Crelan-Corendon gaat zich de komende week voorbereiden op de slotfase van de crosswinter met als hoofddoel het WK veldrijden in Tábor. “Ik was zesde op het EK en hoop op een betere dag op het WK”, vertelt ze na afloop.

Nadat ze vorige week derde werd op het BK veldrijden, won Norbert Riberolle maandag meteen in Otegem. In Zonnebeke voegde ze een nieuwe zege toe aan haar palmares. “Dit is de perfecte week”, lacht ze. Veel concurrentie was er niet, omdat alle toppers in Spanje zijn voor de Wereldbeker in Benidorm. “Het was mijn keuze om vandaag te rijden en morgen pas te vliegen naar Spanje, voor een goede trainingsweek met de ploeg.”

Het parcours in Zonnebeke was op stukken flink besneeuwd. “Het was niet gemakkelijk om in alle bochten snel te rijden, maar het was een leuk en mooi parcours. Soms was het wel een ijsbaan”, aldus de geboren Française, die met ambities richting het wereldkampioenschap in Tsjechië gaat. “Misschien is een top-5 mogelijk op een goede dag. En daarna hoop ik op een goed seizoenseinde.”

‘Kan niet anders dan blij zijn met podiumplaats’

De tweede plaats in Zonnebeke was verrassend voor de Nederlandse Larissa Hartog. “Dit is zeker een mooi resultaat, maar ik wist dat de meesten in Spanje zouden zitten”, reageerde ze. “Dat was een mooie kans voor mij om van voren te rijden. Het podium was wel een doel en dat bleek ook mogelijk. Dat ik geen bekende naam ben, gaf ook wel weer wat rust.”

“Ik reed eerst in het wiel van Norbert Riberolle, maar maakte een fout op de schuine kant. Daarna was ze weg, maar ik kon wel eigen lijnen rijden”, vertelt Hartog, die in oktober haar schouder brak in Duitsland. “Ik ben nog niet op de toppen van mijn kunnen, maar het gaat goed. Ik ben blij dat ik weer kan fietsen en dat dit er nu uit komt. Het is mijn allereerste keer op het podium van een tv-cross, dus ik kan niet anders dan blij zijn. Aan het einde van het seizoen wil ik nog meedoen om de ereprijzen.”