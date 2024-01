zaterdag 20 januari 2024 om 14:30

Marion Norbert Riberolle grijpt haar kans en wint besneeuwde Exact Cross Zonnebeke

Marion Norbert Riberolle heeft zaterdag in de Exact Cross Zonnebeke optimaal geprofiteerd van de afwezigheid van alle toppers. De Belgische van Crelan-Corendon maakte haar favorietenrol waar op het gedeeltelijk ondergesneeuwde parcours van de Kasteelcross. Norbert Riberolle won solo, voor de Nederlandse Larissa Hartog.

Zonder grote namen ging om 13.45 uur de cross bij de vrouwen van start. Marion Norbert Riberolle was de grote favoriete, bij afwezigheid van alle wereldtoppers, die de voorkeur gaven aan de Wereldbeker Benidorm van zondag en een trainingsweek in Spanje.

Al in de eerste ronde maakte Norbert Riberolle haar status waar. Op de harde en soms besneeuwde ondergrond bleek de renster van Crelan-Corendon een klasse apart. De grootste bedreiging kwam van de Nederlandse Larissa Hartog. Amerikaans kampioene Clara Honsinger kende een mislukte start en moest zich terugvechten.

Verhoudingen al snel duidelijk

Norbert Riberolle had halverwege al een voorsprong van een kleine halve minuut op Hartog, terwijl daarachter het gat naar de strijd om de derde plaats was gegroeid tot boven de minuut. Honsinger streed met onder meer de Luxemburgse Liv Wenzel om die laatste podiumplaats. In de laatste twee rondes maakte de Amerikaanse daar het verschil, waardoor zij derde werd.

Dat was ruim achter Norbert Riberolle en Hartog. Voor de Belgische was het haar derde overwinning van deze winter, na eerdere zeges in Essen en Otegem. De 22-jarige Hartog was het haar eerste podiumplaats in een televisiecross. Vorige week werd ze nog twaalfde op het NK veldrijden en dit seizoen behaalde ze enkele podiumplaatsen in kleine crossen in Luxemburg en Duitsland.

Exact Cross Zonnebeke 2024

Uitslag vrouwen

1. Marion Norbert Riberolle in 45m12s

2. Larissa Hartog op 34s

3. Clara Honsinger op 1m46s

4. Liv Wenzel op 2m03s

5. Kiona Crabbé op 2m09s

6. Xan Crees op 2m22s

7. Barthels op 2m22s

8. Bloeme Kalis op 2m32s

9. Noï Moes op 2m50s

10. Joyce Vanderbeken op 3m11s

