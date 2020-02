Marion Norbert-Riberolle: “Dit is de droom van elke veldrijdster” zondag 2 februari 2020 om 14:15

Marion Norbert-Riberolle kon maar lastig geloven dat ze zondag de wereldtitel veldrijden bij beloften-vrouwen had gewonnen. De Française was verreweg de sterkste in de modder van Dübendorf en won met grote voorsprong. “Het is gek dat ik wereldkampioene geworden ben”, reageert ze na afloop.

“Dit is de droom van elke veldrijdster”, aldus Norbert-Riberolle in het flashinterview. “Ik kan het nog altijd niet geloven. Dit is pas mijn derde seizoen in de cross, drie weken geleden werd ik voor het eerst Frans kampioen, en nu behaal ik de wereldtitel. Ik heb het gedaan…”

Voor het talent uit Frankrijk was de modder ideaal. “Ik houd van regen en kou”, zegt ze. “Het is door die weeromstandigheden dat ik begonnen ben met veldrijden.”